США в ОБСЕ: Россия должна прекратить репрессивную оккупацию Крыма

За семь лет Россия установила в оккупированном Крыму жестокий репрессивный режим, направленный против крымских татар, этнических украинцев и всех тех, кто выступает против оккупации. США призывают прекратить репрессии.
В заявлении к седьмой годовщине оккупации Крыма говорится, что Россия должна также освободить всех украинских политических заключенных.
Кроме того, США напомнили, что вместо того, чтобы соблюдать международные нормы, Россия занимается наращиванием военной мощи в Крыму, в том числе перебрасывает на полуостров самолеты и ракеты, обладающие ядерным оружием, и боеприпасы. Он увеличил свое военное присутствие в Черном, Азовском и Керченском проливах.
"Позиция США ясна: Крым - это Украина. Мы решительно подтверждаем нашу поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.
Напомним, Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что защита Украины остается жизненно важной для Европы и США.