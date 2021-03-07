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США в ОБСЄ: Росія повинна припинити репресивну окупацію Криму

Автор: Инна Собора

За сім років Росія встановила в окупованому Криму жорстокий репресивний режим, спрямований проти кримських татар, етнічних українців і всіх тих, хто виступає проти окупації. США закликають припинити репресії.

Про це повідомляється на сайті Місії США при ООН.

У заяві до сьомої річниці окупації Криму говориться, що Росія повинна також звільнити всіх українських політичних в'язнів.

Крім того, США нагадали, що замість того, щоб дотримуватися міжнародні норми, Росія займається нарощуванням військової могутності в Криму, в тому числі перекидає на півострів літаки і ракети, що володіють ядерною зброєю, і боєприпаси. Він збільшив свою військову присутність у Чорному, Азовському і Керченській протоках.

"Позиція США зрозуміла: Крим - це Україна. Ми рішуче підтверджуємо нашу підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води", - йдеться в заяві.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон продовжить допомагати Україні у протистоянні російської агресії.

Нагадаємо, Байден на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що захист України залишається життєво важливою для Європи і США.

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