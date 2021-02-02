США готовы предоставить Украине летальное оружие, - Госдеп

Новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины. Америка готова предоставить Украине летальное оружие.

Об этом говорили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и новый государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба МИД Украины.

Стороны, в частности, обсудили противодействие гибридным угрозам и дезинформации.

Собеседники обсудили перспективы контактов на всех уровнях, включая самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 это будут позволять.

"Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты останутся непоколебимы в своей поддержке Украины во время работы новой администрации президента Джо Байдена.

Ранее Байден заявлял, что его администрация гарантирует предоставление летального вооружения Украине.