Состоялись очередные переговоры "нормандских" советников. Хотят встретиться снова

Сегодня состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украину на нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Стороны договорились встретиться вновь, чтобы продолжить консультации по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - рассказали в ОП.

Сегодняшняя встреча советников "нормандской четверки" проходила в формате видеоконференции. В президентском офисе не рассказали, когда состоится следующая встреча на уровне советников.

Напомним, первая в этом году встреча "нормандских" советников состоялась 12 января. Тогда стороны не смогли достичь никаких решений и договорились встретиться снова через полторы недели.

Как писало РБК-Украина, встреча политических советников должна была состояться 22 января, но ее перенесли из-за пожара в Харькове.

Добавим, недавно в российском МИД назвали условие расширения нормандского формата переговоров по урегулированию на Донбассе.