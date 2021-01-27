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Відбулися чергові перемовини "нормандських" радників. Хочуть зустрітися знову

Новость на русском → Київ, Середа 27 січня 2021 20:52
Відбулися чергові перемовини "нормандських" радників. Хочуть зустрітися знову Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні відбулася чергова зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Україну на нормандських переговорах представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомила прес-служба президента України.

Сторони домовилися зустрітися знову, щоб продовжити консультації щодо питань врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі", - розповіли в ОП.

Сьогоднішня зустріч радників "нормандської четвірки" проходила у форматі відеоконференції. В президентському офісі не розповіли, коли відбудеться наступна зустріч на рівні радників.

Нагадаємо, перша в цьому році зустріч "нормандських" радників відбулася 12 січня. Тоді сторони не змогли досягти жодних рішень та домовилися зустрітися знову через півтора тижня.

Як писало РБК-Україна, зустріч політичних радників мала відбутися 22 січня, але її перенесли через пожежу у Харкові.

Додамо, нещодавно в російському МЗС назвали умову розширення нормандського формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі.

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