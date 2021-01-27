Відбулися чергові перемовини "нормандських" радників. Хочуть зустрітися знову
Сьогодні відбулася чергова зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Україну на нормандських переговорах представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Про це повідомила прес-служба президента України.
Сторони домовилися зустрітися знову, щоб продовжити консультації щодо питань врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі", - розповіли в ОП.
Сьогоднішня зустріч радників "нормандської четвірки" проходила у форматі відеоконференції. В президентському офісі не розповіли, коли відбудеться наступна зустріч на рівні радників.
Нагадаємо, перша в цьому році зустріч "нормандських" радників відбулася 12 січня. Тоді сторони не змогли досягти жодних рішень та домовилися зустрітися знову через півтора тижня.
Як писало РБК-Україна, зустріч політичних радників мала відбутися 22 січня, але її перенесли через пожежу у Харкові.
Додамо, нещодавно в російському МЗС назвали умову розширення нормандського формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі.