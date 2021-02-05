В СНБО анонсировали новые санкции против народных депутатов

В ближайшее время Совет нацбезопасности и обороны может ввести новые санкции. Они будут касаться некоторых народных депутатов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он подчеркнул, что новые санкции будут касаться как отдельных физических, так и юридических лиц, связанных с определенными людьми.

"Уверен, что в ближайшее время санкции продолжатся против определенной категории физических и юридических лиц. Более того, могу сказать, что там будкт ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы их ввести. И если кто-то думает, что это была одноразовая акция, то он глубоко ошибается", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО рассказал, что соратник народного депутата Виктора Медведчука Тарас Козак владеет не только каналами 112, ZIK и NewsOne, на которые наложили санкции. Совет нацбезопасности и обороны владеет информацией о всех его каналах.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкций на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Козака. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Также РБК-Украина писало, что Данилов заявил о невозможности отмены санкций против каналов 112, ZIK и NewsOne. Он отметил, что решение СНБО готовилось длительное время.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 5 февраля гости студии - Леонид Кравчук, Арсен Аваков, Дмитрий Гордон, Диана Панченко и другие журналисты и политики - пытаются дать ответ на вопрос: почему произошла блокировка каналов Медведчука "112 Украина", ZIK и NewsOne и как это повлияет на страну. А также эксперты будут обсуждать санкции, которые власти осуществляет по отношению к пророссийским лицам.

Выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 5 февраля

Напомним, что в прошлом выпуске программы поднимались крайне важные темы для всех украинцев. Одна из них - вакцинация от коронавируса и эпидемиологическая ситуация в стране.

В частности, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.



Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.



Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной.



А еще министр здравоохранения Максим Степанов честно высказался о результатах январского локдауна, тестировании, коллективном иммунитете и отдыхе Владимира Зеленского в Буковеле.



Конечно, не обошлось без скандалов. Так, спор о тестировании и количестве больных COVID-19 устроили между собой Степанов и Шуфрич.





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