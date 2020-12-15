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Во сколько Украине обходится один нардеп. Рада утвердила смету на 2021

Новина українською → Украина, Вторник 15 декабря 2020 18:52
Во сколько Украине обходится один нардеп. Рада утвердила смету на 2021 Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Расходы на одного нардепа без учета зарплаты составляют 344 310 гривен в год

Верховная рада Украины утвердила проект постановления №4448 о своей смете на 2021 год. За него проголосовали 292 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В частности, этот документ устанавливает нормы расходов на одного народного депутата в год. В общем один парламентарий без учета зарплаты обходится Украине в 344 310 гривен в год.

Во сколько Украине обходится один нардеп. Рада утвердила смету на 2021

Согласно постановлению, 90 тысяч гривен в год предусмотрены на компенсацию стоимости проезда по территории Украины, в 8 тысяч гривен обходятся командировки помощников-консультантов депутатов в избирательные округа (из расчета на 10 месяцев), а 237 250 гривен в год предусмотрены для компенсации стоимости жилья или найма гостиничного номера.

Всего же Аппарату Рады в следующем году предусмотрели 2,535 миллиарда гривен.

Напомним, парламент сегодня принял закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году.

Как писало РБК-Украина, нардепы также одобрили во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках бюджета-2021.

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