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У скільки Україні обходиться один нардеп. Рада затвердила кошторис на 2021 рік

Новость на русском → Україна, Вівторок 15 грудня 2020 18:52
У скільки Україні обходиться один нардеп. Рада затвердила кошторис на 2021 рік Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Витрати на одного нардепа без врахування зарплати становлять 344 310 гривень на рік

Верховна рада України затвердила проект постанови №4448 про свій кошторис на 2021 рік. За нього проголосували 292 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Зокрема, цей документ встановлює норми витрат на одного народного депутата на рік. Загалом один парламентар без врахування зарплати обходиться Україні у 344 310 гривень на рік.

У скільки Україні обходиться один нардеп. Рада затвердила кошторис на 2021 рік

Згідно з постановою, 90 тисяч гривень на рік передбачені на компенсацію вартості проїзду територією України, у 8 тисяч гривень обходяться відрядження помічників-консультантів депутатів у виборчі округи (з розрахунку на 10 місяців), а 237 250 гривень на рік передбачені для компенсації вартості житла або винайму готельного номеру.

Всього ж Апарату Ради в наступному році передбачили 2,535 мільярда гривень.

Нагадаємо, парламент сьогодні ухвалив закон про державний бюджет на 2021 рік. Доходи держбюджету передбачені в сумі 1 092 083,3 млн гривень, що на 6,9% (на 70 031,4 млн гривень) більше, ніж у 2020 році.

Як писало РБК-Україна, нардепи також схвалили в другому читанні зміни до Бюджетного кодексу в рамках бюджету-2021.

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