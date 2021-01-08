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Штурм Капитолия: число жертв возросло

Новина українською → Пятница 08 января 2021 02:07
Штурм Капитолия: число жертв возросло Фото: протесты в США (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Офицер полиции Капитолия США умер в результате протестов в Вашингтоне. Он стал пятым человеком, который погиб в результате вчерашних событий.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

Кроме того, еще одна женщина была застрелена полицией Капитолия, когда толпа ворвалась в здание. Трое человек погибли в медицинских учреждениях.

Напомним, 6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия произошли масштабные протесты сторонников Дональда Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителями.

Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.

РБК-Украина писало, что прокуратура возбудила 55 уголовных дел против участников событий, в ходе которых был захвачен Капитолий.

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