В США возбудили 55 уголовных дел по фактам беспорядков в Капитолии

В Вашингтоне прокуратура возбудила 55 дел против участников событий, в ходе которых был захвачен Капитолий. Обвинения также будут выдвинуты против тех, кто помогал разжигать беспорядки.

Об этом пишет The Hill.

Майкл Шервин, исполняющий обязанности прокурора США в округе Колумбия, заявил, что будут предъявлены "самые максимальные обвинения".

Также он добавил, что расследование все еще продолжается и что его офис открыт для предъявления обвинений тем, кто, возможно, организовал или спровоцировал беспорядки.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп продолжал выдвигать безосновательные заявления о фальсификации выборов и призывал своих сторонников "сражаться" и штурмовать Капитолий.

Шервин не сказал, будет ли его офис проводить расследование в отношении Белого дома, но повторил, что для расследования будут представлены все варианты.

Ранее избранный президент США Джо Байден заявил, что считает участников беспорядков в Капитолии "внутренними террористами".

Напомним, в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.