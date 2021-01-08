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Штурм Капітолію: кількість жертв зросла

Новость на русском → П'ятниця 08 січня 2021 02:07
Штурм Капітолію: кількість жертв зросла Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Офіцер поліції Капітолія США помер в результаті протестів у Вашингтоні. Він став п'ятим чоловіком, який загинув в результаті вчорашніх подій.

Про це повідомляє CNN з посиланням на три джерела.

Крім того, ще одна жінка була застрелена поліцією Капітолію, коли натовп увірвалася в будівлю. Троє людей загинули в медичних установах.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Дональда Трампа, які переросли у сутички з правоохоронцями.

Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

РБК-Україна писало, що прокуратура порушила 55 кримінальних справ проти учасників подій, в ході яких був захоплений Капітолій.

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