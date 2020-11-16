Шмыгаль собрал мэров на онлайн-встречу по поводу карантина на выходных

Премьер-министр Денис Шмыгаль собрал мэров на онлайн-встречу. Они обсудят карантин выходного дня, который начал действовать с 14 ноября.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в Кабмине.

На совещание позвали мэров городов областного значения. Также на встрече присутствует руководство Минздрава и эпидемиологи. Совещание посвящено карантину выходного дня.

Отметим, ряд городов отказались усиливать карантин на выходных с 14 ноября. В частности, Львов, Одесса, Черкассы, Славянск, Краматорск. Главы этих городов объяснили это тем, что такой карантин неэффективен и приносит значительные последствия для бюджета города.

Напомним, в Киеве полиция прекратила деятельность ресторана "Гавана", который работал в субботу с нарушением карантина выходного дня. В заведении произошел конфликт журналиста и администрации.

Между тем, в Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.