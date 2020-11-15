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В Украине зафиксировали почти тысячу нарушений карантина за сутки

Новина українською → Украина, Воскресенье 15 ноября 2020 13:47
В Украине зафиксировали почти тысячу нарушений карантина за сутки Фото: правоохранители в масках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Украине за сутки зафиксировали 999 нарушений карантина. Больше всего - во Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Национальная полиция.

За сутки было составлено 990 административных протоколов, а также открыто девять уголовных дел по факту нарушения карантина. Из них 390 во Львовской области, 209 - в Днепропетровской, 128 - в Черкасской, 121 - в Киеве, 84 - в Киевской области и 74 - в Тернопольской.

Полиция проверила более 17 тысяч субъектов хозяйствования, и остановила деятельность 1355 заведений, которым запрещено работать в выходные дни. Из них 891- это заведения торгового и бытового обслуживания, 416 - общепиты, 21 - дискотеки и ночные клубы, 18 - спортивные залы, фитнесс-центры и бассейны, 6 - ТРЦ, 3 - заведения по размещению лиц (кроме гостиниц).

В Украине зафиксировали почти тысячу нарушений карантина за сутки

Напомним, в Киеве полиция прекратила деятельность ресторана "Гавана", который работал в субботу с нарушением карантина выходного дня. В заведении произошел конфликт журналиста и администрации.

Также, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 новый случай коронавируса. Среди них заразились 420 детей и 391 медработник.

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