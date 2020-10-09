ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль собирает совещание с главами ОГА и министрами из-за ситуации с коронавирусом

Новина українською → Киев, Пятница 09 октября 2020 09:59
Шмыгаль собирает совещание с главами ОГА и министрами из-за ситуации с коронавирусом Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Премьер-министр Украны Денис Шмыгаль сегодня собирает министров и глав обласных государственных администраций из-за ситуации с коронавирусом. На заседании также будет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в Кабмине.

Собеседник издания сообщил, что после селекторного заседания по теме COVID-19 будет правительственное заседание.

Источник РБК-Украина говорит, что после этого может провести заседание Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Сегодня в Украине очередной антирекорд по COVID-19.

Ранее Максим Степанов заявил, что страна сейчас не может пойти тем путем, что пошли европейские страны в вопросе усиления карантина.

Напомним, Всемирный банк ожидает повторного введения определенных мер сдерживания в ответ на "вторую волну" коронавируса в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Денис Шмыгаль Коронавирус
NEWS
Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу
Инна Собораредактор ленты новостей Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу
DAILY
Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов