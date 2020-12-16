Шмыгаль предложит кандидатуры новых министров энергетики и образования

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время представит новых кандидатов на должность министров энергетики и образования. Ранее Верховная рада ограничила функции исполняющих обязанности министров.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

Отметим, Министерством энергетики сейчас управляет временно исполняющий обязанности министра Юрий Бойко, Минобразованием - врио министра Сергей Шкарлет.

"В ближайшее время планируются новые назначения по нескольким министерствам. Для усиления нашей команды недавно, в частности Верховная Рада, приняла законопроект, который ограничивает функционал и работу исполняющих обязанности министров. Мы не можем оставить такие важные отрасли как энергетика и образование без полноценного управления. Поэтому я буду предлагать кандидатуры соответствующих министров", - сказал Шмыгаль.

Напомним, парламент может назначить новых министров образования, энергетики, а также сменить министра по делам ветеранов на заседании 17-18 декабря.

Также РБК-Украина писало, что в "Слуге народа" рассказали, кто может возглавить эти ведомства.