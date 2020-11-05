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Шмыгаль исключает проблемы с МВФ из-за ситуации с Конституционным судом

Автор: РБК-Украина

Ситуация вокруг Конституционного суда и отмены антикоррупционного законодательства не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). При этом Фонд обеспокоен этой ситуацией.

Об этом журналистам заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, у него спросили, скажется ли ситуация с КСУ на выполнении программы Фонда.

"Нет, потому что Украины четко декларирует и показывает свои европейские намерения. Свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", - ответил Шмыгаль.

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Он добавил, что МВФ понимает реформаторские стремления Украины, поэтому финансирование и выполнение программы продолжится.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что решение КСУ ставит под угрозу сотрудничество Украины и Всемирного банка. В результате этого Киев может потерять 2,23 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что миссия МВФ не приедет из-за скандальных решений КСУ.

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