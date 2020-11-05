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Шмигаль виключає проблеми з МВФ через ситуацію з Конституційним судом

Автор: РБК-Україна

Ситуація навколо Конституційного суду і скасування антикорупційного законодавства не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ). При цьому Фонд стурбований цією ситуацією.

Про це журналістам заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, у нього запитали, чи позначиться ситуація з КСУ на виконання програми Фонду.

"Ні, тому що чітко декларує і показує свої європейські наміри. Свої наміри продовжувати і активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені і прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", - відповів Шмигаль.

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Він додав, що МВФ розуміє реформаторські прагнення України, тому фінансування та виконання програми продовжиться.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що рішення КСУ ставить під загрозу співпрацю України і Світового банку. Внаслідок цього Київ може втратити 2,23 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що місія МВФ не приїде через скандальні рішення КСУ.

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Новини України Конституционный суд УкраиныМВФДенис Шмигаль