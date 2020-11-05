Шмигаль виключає проблеми з МВФ через ситуацію з Конституційним судом

Ситуація навколо Конституційного суду і скасування антикорупційного законодавства не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ). При цьому Фонд стурбований цією ситуацією.

Про це журналістам заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, у нього запитали, чи позначиться ситуація з КСУ на виконання програми Фонду.

"Ні, тому що чітко декларує і показує свої європейські наміри. Свої наміри продовжувати і активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені і прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", - відповів Шмигаль.

Він додав, що МВФ розуміє реформаторські прагнення України, тому фінансування та виконання програми продовжиться.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що рішення КСУ ставить під загрозу співпрацю України і Світового банку. Внаслідок цього Київ може втратити 2,23 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що місія МВФ не приїде через скандальні рішення КСУ.