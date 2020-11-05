Кулеба о решении КСУ: эту лавину удалось остановить

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна была на грани системных проблем из-за решения Конституционного суда Украины. По его словам, "эту лавину" удалось остановить.

Об этом министр заявил на брифинге.

Кулеба говорит, что международные партнеры видели серьезность президента и правительства относительно сохранения антикоррупционной системы.

"Мы были на грани системных проблем, порожденных одним решением КС. Эта лавину удалось остановить - она не сошла", - сказал Кулеба.

Министр выразил надежду, что нардепы проголосуют за решение, которое позволит выйти из кризиса.

"Если парламент не примет эти решения - у нас будет очень фундаментальный кризис доверия с международными партнерами", - заявил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что миссия МВФ не прибудет в Украину из-за решения КСУ об отмене е-декларирования.

Также сообщалось, что ЕС призвал Украину немедленно восстановить антикоррупционную структуру в стране после решения КСУ. Борьба с коррупцией является условием для безвизового режима и макрофинансовой помощи.