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Сенат США может рассматривать импичмент Трампу через час после инаугурации Байдена, - Politico

Автор: Инна Собора

Сенат США может начать рассмотрение импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Это может произойти через час после того, как Байден будет приведен к присяге.

Об этом пишет издание Politico.

Инаугурация Байдена назначена на 20 января в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву)

Издание сообщает, что рассмотрение вопроса об импичменте Трампу по статье "подстрекательство к мятежу" может быть назначено на 13:00.

"Суд над Трампом по обвинению в "подстрекательстве к восстанию" начнется в 13:00 20 января - всего через час после того, как Байден будет приведен к присяге и Трамп станет бывшим президентом, при условии, что статьи поступят к 19 января", - говорится в сообщении.

Напомним, Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против - 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

РБК-Украина писало, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался экстренно созвать сенаторов для рассмотрения вопроса об импичменте Трампа. До 19 января Сенат находится на каникулах.

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