Сенат США може розглядати імпічмент Трампу через годину після інавгурації Байдена, - Politico

Сенат США може почати розгляд імпічменту 45-му президентові США Дональду Трампу в день інавгурації обраного президента Джо Байдена. Це може статися через годину після того, як Байден буде приведений до присяги.

Про це пише видання Politico.

Інавгурація Байдена призначена на 20 січня о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом)

Видання повідомляє, що розгляд питання про імпічмент Трампу за статтею "підбурювання до заколоту" може бути призначений на 13:00.

"Суд над Трампом за звинуваченням у "підбурюванні до повстання" розпочнеться о 13:00 20 січня - всього через годину після того, як Байден буде приведений до присяги і Трамп стане колишнім президентом, за умови, що статті надійдуть до 19 січня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Палата представників проголосувала за ухвалення резолюції щодо імпічменту Трампа. Її підтримали 232 законодавця, проти - 197. Тепер резолюцію має розглянути Сенат.

РБК-Україна писала, що лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл відмовився екстрено скликати сенаторів для розгляду питання про імпічмент Трампа. До 19 січня Сенат знаходиться на канікулах.