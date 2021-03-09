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СБУ допросила Медведчука, - источник

Автор: Олег Черныш, Юлия Струк

Служба безопасности Украины допросила депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Однако неизвестно, в рамках какого именно производства допросили политика.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

"Сегодня Медведчук В.В. был допрошен следователями СБУ в уголовном производстве", - сказал собеседник.

Он не уточнил, в рамках какого именно производства допросили политика, но допустил, что речь идет о деле, открытом по факту публикации телефонных переговоров Медведчука и Владислава Суркова.

По данным источника, на допрос 9 марта в СБУ вызывался и пятый президент Петр Порошенко, но он не прибыл.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкций на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака, который является соратником Медведчука. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Позже, 20 февраля,санкции ввели и против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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Новости Украины Виктор МедведчукСлужба безопасности Украины
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