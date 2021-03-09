СБУ допросила Медведчука, - источник

Служба безопасности Украины допросила депутата Верховной рады Виктора Медведчука . Однако неизвестно, в рамках какого именно производства допросили политика.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

"Сегодня Медведчук В.В. был допрошен следователями СБУ в уголовном производстве", - сказал собеседник.

Он не уточнил, в рамках какого именно производства допросили политика, но допустил, что речь идет о деле, открытом по факту публикации телефонных переговоров Медведчука и Владислава Суркова.

По данным источника, на допрос 9 марта в СБУ вызывался и пятый президент Петр Порошенко, но он не прибыл.