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В СНБО не исключают закрытие других антиукраинских каналов: таких очень много

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 18:22
В СНБО не исключают закрытие других антиукраинских каналов: таких очень много Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) не исключают, что после закрытия каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK введут санкции и против других. Таких антиукраинских каналов "очень много" в стране.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой".

"Таких каналов очень много. Как только у нас будут соответствующие документы, а не эмоции, мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Обращаю внимание, не имеет значения - это на востоке, западе, на юге или в любом другом месте", - ответил Данилов на вопрос о возможности закрытия канала "Донбасс Онлайн".

Напомним, ранее Данилов рассказал, что санкции против телеканалов ввели на основании обращения Верховной рады от 2018 года и секретной информации, которая поступила из Российской Федерации.

Он также заявил, что работа этих телеканалов могла потенциально привести к ситуации, которая сложилась на Донбассе и дала толчок для российской агрессии. Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что эти медиа занимались информационным терроризмом.

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