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В Сенате США анонсировали санкции против России из-за Навального

Новина українською → Вашингтон, Вторник 02 февраля 2021 21:59
В Сенате США анонсировали санкции против России из-за Навального Фото: Митт Ромни (flickr.com/davelawrence8)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни отреагировал на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Он анонсировал вынесение на рассмотрение Сената вопрос введения санкций против России.

Об этом сенатор написал на странице в Twitter.

Ромни заявил, что резолюции с санкциями против причастных к отравлению и тюремному заключению Навального вынесут на голосование на этой неделе.

"Сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть. Сначала Навального отравили, а когда это не удалось, режим Путина приговорил его к тюрьме после фиктивного процесса. На этой неделе мы примем законодательство, чтобы санкционировать виновных в этих действиях", - подчеркнул сенатор.

Напомним, сегодня суд Москвы решил отправить Навального в колонию общего режима отбывать наказание по делу "Ив Роше". В колонии оппозиционер проведет 2,5 года.

РБК-Украина рассказывало, в чем обвиняют Навального в России и почему его отправили в колонию после возвращения из Германии.

Добавим, на приговор Навальному уже отреагировали представители ряда стран. Приговор оппозиционеру называют циничным и призывают немедленно его освободить.

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