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Санду приїде в Україну в січні 2021 року

Новость на русском → Кишинів, Четвер 10 грудня 2020 19:27
Санду приїде в Україну в січні 2021 року Фото Майя Санду (flickr com eppofficial)
Автор: Роман Тверденко

Обрана президент Молдови Майя Санду відвідає Україну. Візит відбудеться в січні 2021 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У рамках свого візиту в Молдову глава українського МЗС зустрівся з Санду.

"Чекаю візиту обраного президента Санду в січні 2021 року в Україну, щоб почати нову успішну главу відносин України і Молдови", - написав Кулеба.

Зазначимо, що інавгурація Санду на посаду президента запланована на 24 грудня, а тому в Україну вона приїде вже в статусі президента.

Сьогодні Конституційний суд Молдови офіційно визнав Майю Санду новим президентом. Зокрема, затверджено результати виборів президента Молдови.

Нагадаємо, Санду перемогла у другому турі президентських виборів в Молдові, який пройшов пройшов 15 листопада. Вона отримала 57,75%, а чинний президент Ігор Додон - 42,25%.

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