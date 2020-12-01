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Российские войска в Приднестровье нарушают целостность Молдовы, - НАТО

Автор: РБК-Украина

Размещение российских войск в непризнанном Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы. Это подтверждает, что Россия часто нарушает международное право.

Об этом на пресс-конференции по итогам видеовстречи глав МИД стран-участниц НАТО заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

По его словам, Запад видел, как Россия вводила свои войска в соседние стран.

"…как она незаконно аннексирует Крым, как продолжает дестабилизировать восточную Украину, как российские войска находятся в некоторых частях Грузии, Молдовы и Приднестровья. Это нарушение территориальной целостности Молдовы, и это является еще одним примером того, как Россия очень часто не соблюдает международное право", - заявил Столтенберг.

Напомним, вчера избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала вывести российских миротворцев из Приднестровья. При этом она исключила возможность карабахского сценария в решении этого конфликта.

У президента России Владимира Путина уже заявили, что заявления Санду угрожают дестабилизацией в регионе, а вывод российких войск и миротворцев не обсуждались на высшем уровне.

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Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияЙенс СтолтенбергМолдоваПриднестровье