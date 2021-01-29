Арестович о доктрине "Русский Донбасс": подрыв минских и нормандских соглашений

В оккупированном Донецке проходит так называемый форум с участием представителей "местной власти", российских политиков и пропагандистов. Вчера в ходе него была принята доктрина "Русский Донбасс", которая является прямым подрывом минских и нормандских соглашений.

Об этом в Facebook заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, доктрина была презентована как "идеологическое обоснование культуры и ценностей русского мира как объединяющего начала России и Донбасса". В этом "документе" самопровозглашенные образования на оккупированных территориях называют якобы русскими национальными государствами.

Арестович отмечает, что в доктрине сначала говорится о необходимости захвата всей территории Донецкой и Луганской областей с дальнейшей ликвидацией Украины и создании на ее территории русского государства-преемника.

"Если вернуться от идеологии к сегодняшней политической практике, то доктрина "Русского мира/Донбасса", с документально оформленной целью ликвидации Украины - это прямой, прямее некуда подрыв минских и всего остального пула нормандских соглашений", - добавил Арестович.

По его мнению, "русские - это мы, русичи, Русь собралась вокруг Киева, сегодня имеет форму исторической Украины".

Напомним, РБК-Украина писало, что Россия отправила своих пропагандистов на "форум" в Донецке, и МИД Украины уже инициировал для них запрет на въезд в страну.

Также сообщалось, что в принятой доктрине "Русский Донбасс" не упоминается о включении оккупированных территорий в состав Российской Федерации.