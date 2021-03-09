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Россия не видит необходимости в создании единой армии с Беларусью, - посол

Автор: РБК-Украина

На сегодня Россия не видит необходимости в объединении своей армии с белорусской. Вооруженные силы обеих стран взаимодействуют только для защиты собственных границ.

Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает "РИА Новости".

"По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ ", - заявил Мезенцев.

Он также подчеркнул, что уровень взаимодействия между министерствами обороны России и Беларуси достаточен для обеспечения обороноспособности двух государств.

Напомним, ранее Россия и Беларусь договорились создать три совместных центра по подготовке военных. Ожидается, что два центра будут расположены в Нижегородской и Калининградской области РФ, еще один - в Гродненской области Беларуси.

Кроме того, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что хочет разместить на территории страны российские военные самолеты. Этот вопрос был наиболее обширной частью недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

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