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Росія не бачить необхідності в створенні єдиної армії з Білоруссю, - посол

Автор: РБК-Україна

На сьогодні Росія не бачить необхідності в об'єднанні своєї армії з білоруською. Збройні сили обох країн взаємодіють тільки для захисту власних кордонів.

Про це заявив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев, передає "РИА Новости".

"З приводу виходу на єдину армію, це, напевно, хороша фантазія, гіпотеза. Я не бачу в цьому сьогодні ніякої необхідності. І взаємодії в рамках ОДКБ достатньо для того, щоб забезпечити непорушність наших кордонів ", - заявив Мезенцев.

Він також підкреслив, що рівень взаємодії між міністерствами оборони Росії та Білорусі достатній для забезпечення обороноздатності двох держав.

Нагадаємо, раніше Росія і Білорусь домовилися створити три спільних центри з підготовки військових. Очікується, що два центри будуть розташовані в Нижегородській та Калінінградській області РФ, ще один - в Гродненській області Білорусі.

Крім того, білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що хоче розмістити на території країни російські військові літаки. Це питання було найбільш великою частиною недавніх переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Сочі.

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