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Лукашенко допустил размещение в Беларуси военных самолетов России

Новина українською → Минск, Вторник 02 марта 2021 21:43
Лукашенко допустил размещение в Беларуси военных самолетов России Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Александр Лукашенко рассказал, что хочет разместить на территории Беларуси российские военные самолеты. Он хочет, чтобы на этих самолетах летали как российские, так и белорусские военные.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что во время проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 году российские самолеты находились в Беларуси для совместного дежурства, поэтому он считает, что можно и в дальнейшем использовать этот опыт.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить ... Лучше купить или построить новые самолеты для этого", - заявил он.

По словам Лукашенко, вопрос размещения российских военных самолетов на территории Беларуси был наиболее обширной частью недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, конечно же, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И к тому же современное оружие должно быть. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах", - сказал он.

Напомним, недавно Лукашенко высказался о слиянии России и Беларуси. Он отметил, что сейчас глупо работать в этом направлении.

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