Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму, - Таран

Российская Федерация готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. Такие действия со стороны РФ несут опасность для Европы и всего мира.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что соответствующая информация о подготовке размещения ядерного оружия в Крыму находится в распоряжении Минобороны.

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - сказал Таран.

Министр также назвал опасным препятствование Россией свободному судоходству в Керченском проливе.

"Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния", - приводят слова Тарана в Минобороне.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины также не исключили возможность развертывания Россией ядерного оружия в Крыму.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит поддержку Украины на фоне агрессии РФ в Черном море.