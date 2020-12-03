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НАТО усилит поддержку Украины на фоне агрессии РФ в Черном море

Новина українською → Четверг 03 декабря 2020 02:10
НАТО усилит поддержку Украины на фоне агрессии РФ в Черном море Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Россия наращивает военную мощь в оккупированном Крыму. НАТО расширит свое присутствие в регионе Черного моря, а также усилит помощь Украине и Грузии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По итогам онлайн-заседания совета альянса с участием Грузии и Украины он отметил, что встреча прошла хорошо. Черноморский регион имеет для НАТО стратегическое значение, подчеркнул Столтенберг.

"Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она наращивает свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает на это, усиливая наше присутствие на суше, на море и в воздухе", - продолжил он.

Столтенберг назвал Украину и Грузию ценными партнерами НАТО, которые вносят важный вклад в ее миссии.

"Сегодня мы вновь заявили о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины. Обсудили их программы реформ. И мы усиливаем нашу практическую поддержку", - резюмировал Йенс Столтенберг.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) в 2021 году на саммите Альянса. Он отметил, что такой курс Украины закреплен в Конституции Украины.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что война на Донбассе и российская оккупация Крыма является препятствием для вступления Украины в НАТО. По его словам, НАТО не будет приглашать к членству страну, в которой идет война.

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