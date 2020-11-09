ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В СНБО Украины не исключают развертывание Россией ядерного оружия в Крыму

Новина українською → Киев, Понедельник 09 ноября 2020 12:38
В СНБО Украины не исключают развертывание Россией ядерного оружия в Крыму Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает развертывание Россией ядерного оружия в Крыму. На такой шаг Кремль может пойти, если Россия начнет проигрывать.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Данилов отметил, что пока у Украины нет окончательного подтверждения, что в Крыму может находиться ядерное оружие.

"Но то, что это (развертывание ядерного оружия - ред.) может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей производства Олег Уруский заявил, что Украина пока не видит необходимости возобновлять ядерный статус страны.

Также РБК-Украина писало, что служба внешней разведки не исключает возможности наступления российских сил на Украину с юга, но это не произойдет осенью 2020 года. Сейчас сценарий военной агрессии против Украины не актуален для Кремля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика СНБО Крым ядерное оружие
NEWS
В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине
DAILY
Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине