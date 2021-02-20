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Россия выработала иммунитет к санкциям: Резников призвал усилить давление на Москву

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 13:43
Россия выработала иммунитет к санкциям: Резников призвал усилить давление на Москву Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников на брифинге для стран ООН призвал мировое сообщество усилить давление на Россию. По его словам, Москва на седьмом году войны уже выработала иммунитет к существующим санкциям.

Об этом сообщает "ТСН".

По словам Резникова, санкции против России нужно усиливать, чтобы у Кремля была четкая мотивация изменить свое поведение.

"Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше по Европе. Если же принять адекватные меры поддержки Украины - Европа получит гарантию безопасности на востоке континента - от Балтики до Черного моря", - подчеркнул он.

Напомним, на брифинге для ООН вице-премьер Резников также назвал количество украинцев, которые стали участниками боевых действий на Донбассе. По его словам, это сотни тысяч граждан.

Кроме того, недавно Резников рассказал, что Россия готовила провокацию с обменом пленных. Москва хотела передать пленных народному депутату, но украинская сторона отказалась от этого предложения.

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