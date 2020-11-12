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Захват украинских моряков: рассмотрение дела в Гааге приостановлено

Новина українською → Гаага, Четверг 12 ноября 2020 16:20
Захват украинских моряков: рассмотрение дела в Гааге приостановлено Фото: Дворец мира в Гааге, в котором находится арбитраж (International Court of Justice)
Автор: РБК-Украина

Международный арбитраж в Гааге приостановил рассмотрение по существу иска против Российской Федерации, который подала Украина за захват кораблей и военных моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Это связано с процедурными моментами.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Постоянной палаты третейского суда.

Сообщается, что в августе 2020 года Россия попыталась оспорить юрисдикцию суда в этом деле, поскольку данный спор связан с военными действиями. В свою очередь, украинская сторона в сентябре потребовала объединить предварительные возражения РФ с рассмотрением дела по существу и не рассматривать вопрос юрисдикции на предварительном этапе.

В итоге арбитраж пришел к выводу, что возражения России должны рассматриваться именно на предварительном этапе, и приостановил рассмотрение дела по существу. Украинская сторона в течение трех месяцев должна подать ответ на возражение Москвы, после чего судьи примут решение о дальнейших шагах.

Напомним, в МИД Украины рассчитывают, что Международный трибунал по морскому праву может вынести решение в деле о захвате украинских моряков и кораблей в конце 2022 - начале 2023 года.

Отметим, ранее украинский суд не выдал разрешение на задержание российских силовиков, которые участвовали в Керченском инциденте.

В ноябре 2018 года российские военные захватили корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", когда они проходили через Керченский пролив. Спустя несколько месяцев в сентябре 2019 года в ходе большого обмена пленными были освобождены 24 украинских моряка, которые находились под арестом в России за якобы нарушение границы. Корабли вернули в ноябре того же года.

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