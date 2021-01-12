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Ермак тоже прибыл в Берлин на встречу в нормандском формате

Новина українською → Киев, Вторник 12 января 2021 12:51
Ермак тоже прибыл в Берлин на встречу в нормандском формате Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин на встречу в нормандском формате. Переговоры пройдут на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила его спикер Дарья Заривная.

По ее словам, Ермак уже прибыл в Берлин на консультации советников нормандской четверки.

"Встреча должна была состояться в декабре, как вы помните. Ее перенесли на январь в итоге", - добавила она.

Других подробностей сегодняшней встречи пока нет.

Отметим, ранее российские СМИ сообщили, что замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак прибыл на переговоры советников "нормандской четверки".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил успехи переговорного процесса по Донбассу с парадоксом кота Шредингера. По его словам, успех одновременно есть, и его нет.

Он также считает, что потенциал нормандского формата переговоров еще не исчерпан.

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