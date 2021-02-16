Риск роста есть. Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина

Цены на газ в Украине до конца года могут остаться на уровне не более 6,99 гривен за метр кубический. В правительстве сейчас работают над решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка.

"Что будет с апреля. Если бы правительство ничего не делало, можно ожидать роста цен. Но правительство этого не допустит, правительство работает над постоянным решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили больше за газ, чем 6,99 (гривен за метр кубический, - ред.)", - отметил он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.

По состоянию на конец января 2021 года почти все газоснабжающие компании Украины обнародовали на своих сайтах цены на газ для населения в феврале 2021 года. Большинство продают газ за 6,99 гривен за кубометр, однако некоторые установили более низкий тариф.