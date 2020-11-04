Результаты выборов в США: данные ведущих американских СМИ

По предварительным результатам выборов президента США, в гонке лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако действующий президент Дональд Трамп постепенно сокращает отставание.

РБК-Украина собрало актуальную информацию о результатах, которые дают крупнейшие американские СМИ. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться голосами 270 выборщиков.

Fox News

По данным телеканала Fox News, на выборах лидирует кандидат от демократов Джо Байден с 238 голосами выборщиков, в то время как президент Дональд Трамп набирает 213 голосов. Отметим, Fox симпатизирует нынешнему главе Белого дома и, по его данным, Трамп сокращает отставание.

Байден пока побеждает в Вермонте, Нью-Гемпшире, Массачусетсе, Род-Айленде, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавэре, Мэриленде, округе Колумбия, Нью-Йорке, Вирджинии, Иллинойсе, Миннесоте, Колорадо, на Гавайях, в Нью-Мексико, в Аризоне, Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

За Трампом остаются Айова, Алабама, Арканзас, Флорида, Айдахо, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссури, Миссисипи, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Юта, Западная Вирджиния, Вайоминг, Небраска и Техас.

CNN

По данным телеканала CNN, который симпатизирует демократам, Байден набирает 220 голосов выборщиков, Трамп - 213.

Отмечается, что в Аризоне лидирует Байден, как и в Неваде. Трамп с большой долей вероятности получит голоса Джорджии, Пенсильвании и Висконсина.

CNN также пишет, что Байден получил победу в традиционно республиканском штате Монтана.

NYT

Газета The New York Times также показывает незначительный отрыв Байдена от Трампа - 227 голосов против 213.

При этом, по предварительным результатам выборов, демократы получат 180 мест в Палате представителей Конгресса США, республиканцы - 170. Продолжается борьба еще за 85 мест.

Напомним, ранее Трамп объявил о своей победе на выборах и заявил, что попытается через суд остановить подсчет голосов.

Джо Байден также уверен в своей победе и призывает своих сторонников "немного подождать".