Результати виборів у США: дані провідних американських ЗМІ

За попередніми результатами виборів президента США, у перегонах лідирує кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Однак чинний президент Дональд Трамп поступово скорочує відставання.

РБК-Україна зібрало актуальну інформацію про результати, які дають провідні американські ЗМІ. Для перемоги одному з кандидатів необхідно заручитися голосами 270 вибірників.

Fox News

За даними телеканалу Fox News, на виборах лідирує кандидат від демократів Джо Байден з 238 голосами виборців, в той час як президент Дональд Трамп набирає 213 голосів. Зазначимо, Fox симпатизує нинішньому главі Білого дому і, за його даними, Трамп скорочує відставання.

Байден поки перемагає в Вермонті, Нью-Гемпширі, Массачусетсі, Род-Айленді, Коннектикуті, Нью-Джерсі, Делавері, Меріленді, окрузі Колумбія, Нью-Йорку, Вірджинії, Іллінойсі, Міннесоті, Колорадо, на Гаваях, в Нью-Мексико, в Арізоні, Каліфорнії, Орегоні та Вашингтоні.

За Трампом залишаються Айова, Алабама, Арканзас, Флорида, Айдахо, Індіана, Канзас, Кентуккі, Луїзіана, Міссурі, Міссісіпі, Північна Дакота, Огайо, Оклахома, Південна Кароліна, Південна Дакота, Теннессі, Юта, Західна Вірджинія, Вайомінг, Небраска і Техас.

CNN

За даними телеканалу CNN, який симпатизує демократам, Байден набирає 220 голосів вибірників, Трамп - 213.

Наголошується, що в Арізоні лідирує Байден, як і в Неваді. Трамп з великою ймовірністю отримає голоси Джорджії, Пенсільванії і Вісконсіна.

CNN також пише, що Байден отримав перемогу в традиційно республіканському штаті Монтана.

NYT

Газета The New York Times також показує незначний відрив Байдена від Трампа - 227 голосів проти 213.

При цьому, за попередніми результатами виборів, демократи отримають 180 місць в Палаті представників Конгресу США, республіканці - 170. Триває боротьба за 85 місць.

Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про свою перемогу на виборах і заявив, що спробує через суд зупинити підрахунок голосів.

Джо Байден також впевнений у своїй перемозі і закликає своїх прихильників "трохи почекати".