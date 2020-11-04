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Трамп объявил о победе и намерен идти в суд: основные заявления

Новина українською → США, Среда 04 ноября 2020 10:01
Трамп объявил о победе и намерен идти в суд: основные заявления Фото: Дональд Трамп (скрин видео)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением по результатам выборов в США. Действующий президент считает себя победителем, хотя подсчет голосов продолжается. Подробнее - в материале РБК-Украина.

По словам президента, он обратится в Верховный суд США, чтобы "остановить голосование". Очевидно, речь идет о прекращении подсчета голосов, которые поступили по почте и до сих пор принимаются избирательными комиссиями во многих штатах.

"Мы готовились к большому празднику. Мы выигрывали все. И внезапно все было отменено", - сказал Трамп. Также американский президент многократно обвинил оппонентов в попытках сфальсифицировать голосование.

Трамп настаивал на том, что он уже одержал победу в ряде штатов, где продолжается подсчет голосов, в первую очередь, присланных по почте.

Отметим, по предварительным результатам выборов в США лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Однако, разрыв между кандидатами сокращается. По данным CNN, за Байдена отдали свои голоса 220 выборщиков, за Трампа - 213. Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов.

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