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Резников о вакцинации в Крыму и ОРДЛО: это военное преступление

Автор: РБК-Украина

Вакцинация от COVID на оккупированных территориях является военным преступлением. Российская вакцина "Спутник V", которая используется для этого, не зарегистрирована в Украине.

Об этом журналистам в кулуарах форума развития общин и территорий заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Я убежден, что использование несертифицированной вакцины на территории Украины… без разрешения украинского правительства, без сертификации, любые испытания на людях какой-то там вакцины - это военное преступление", - отметил Резников.

Он также добавил, что украинская сторона открыла все КПВВ, чтобы люди могли перейти линию разграничения и получить медицинскую помощь, но оккупанты блокируют пропуск и создают "медицинский геноцид".

Напомним, в начале февраля началась вакцинация жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Резников заявлял, что Украина будет использовать этот факт, как доказательство контроля территорий со стороны Российской Федерации. Киев обязательно воспользуется этим фактом в международных судах.

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Новости Украины ДонбассКрымАлексей РезниковвакцинацияCOVID-19
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