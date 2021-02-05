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Резников о вакцинации в ОРДЛО: используем как доказательство контроля со стороны России

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 20:57
Резников о вакцинации в ОРДЛО: используем как доказательство контроля со стороны России Фото: Алексей Резников (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников отреагировал на информацию о прививке населения ОРДЛО российской COVID-вакциной. Он назвал это подтверждением контроля боевиков со стороны России.

Об этом речь идет в интервью Резникова для "Укринформ".

По словам министра, проведение Россией вакцинации населения ОРДЛО без согласия Украины является нарушением украинского законодательства.

"Если российские власти на украинской территории, без нашего согласия проводят какие-то испытания на людях неизвестной и несертифицированной у нас вакцины, это является нарушением украинских законов. Они подвергают население Украины на риск и будут нести за это ответственность", - сказал он.

Резников отметил, что Украина обязательно воспользуется этим фактом в международных судах.

"Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях", - заявил министр.

Напомним, на этой неделе в так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о якобы начале вакцинации населения российской COVID-вакциной "Спутник-V".

Как писало РБК-Украина, в Кремле подтвердили, что будут поставлять свою вакцину от коронавируса на оккупированный Донбасс.

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