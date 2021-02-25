Резников о вакцинации в Крыму и ОРДЛО: это военное преступление

Вакцинация от COVID на оккупированных территориях является военным преступлением. Российская вакцина "Спутник V", которая используется для этого, не зарегистрирована в Украине.

Об этом журналистам в кулуарах форума развития общин и территорий заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Я убежден, что использование несертифицированной вакцины на территории Украины… без разрешения украинского правительства, без сертификации, любые испытания на людях какой-то там вакцины - это военное преступление", - отметил Резников.

Он также добавил, что украинская сторона открыла все КПВВ, чтобы люди могли перейти линию разграничения и получить медицинскую помощь, но оккупанты блокируют пропуск и создают "медицинский геноцид".