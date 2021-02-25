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Резніков про вакцинацію в Криму і ОРДЛО: це воєнний злочин

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 16:59
Резніков про вакцинацію в Криму і ОРДЛО: це воєнний злочин Фото: Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Україна

Вакцинація від COVID на окупованих територіях є воєнним злочином. Російська вакцина "Супутник V", яка використовується для цього, не зареєстрована в Україні.

Про це журналістам в кулуарах форуму розвитку громад і територій заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Я переконаний, що використання несертифікованої вакцини на території України... без дозволу українського уряду, без сертифікації, будь-які випробування на людях якоїсь там вакцини - це воєнний злочин", - зазначив Резніков.

Він також додав, що українська сторона відкрила всі КПВВ, щоб люди могли перейти лінію розмежування та отримати медичну допомогу, але окупанти блокують пропуск і створюють "медичний геноцид".

Нагадаємо, на початку лютого почалася вакцинація жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

Резніков заявляв, що Україна буде використовувати цей факт, як доказ контролю територій з боку Російської Федерації. Київ обов'язково скористається цим фактом у міжнародних судах.

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