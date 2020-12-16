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ОГП спрогнозировал сроки начала расследования Гаагского суда по Украине

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 08:31
ОГП спрогнозировал сроки начала расследования Гаагского суда по Украине Фото: Международный уголовный суд в Гааге (wikimedia by Hypergio)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

В Офисе генерального прокурора ожидают, что начало расследования Международного уголовного суда в Гааге по Украине может затянуться. Расследование может начаться в течение 1-2 лет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гаага ждет. Что означает решение Международного уголовного суда по Украине".

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, на сроки расследования влияет фактор пандемии.

"Международный уголовный суд также вынужден переформатировать свою работу в связи с пандемией COVID-19, что тоже влияет на сроки рассмотрения отдельных вопросов. В общем, будем надеяться, что все процессы займут до года", - сказал Мамедов.

Он также считает "критически важным" наконец-то ратифицировать Римский статут в украинском парламенте. Это позволит ускорить расследование, улучшит сотрудничество с МУС и даст украинским властям еще ряд дополнительных инструментов для влияния на международное правосудие.

Также считает, что процесс расследования скорее всего затянется и юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Борис Бабин.

"Учитывая то, что только сейчас, в декабре 2020 года, они официально заявили о том, что начнут производство, вряд ли через трое суток они побегут со всеми материалами к судьям. Еще 1-2 года они будут определяться с составами преступлений и подавать это на рассмотрение судебных палат", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе прокурор МУС Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по Украине.

Также сообщалось, что МУС обнародовал новый отчет о ситуации в Украине.

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ОГП спрогнозировал сроки начала расследования Гаагского суда по Украине
Олег Черныш, Игорь Литвиненко ОГП спрогнозировал сроки начала расследования Гаагского суда по Украине
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Гаага ждет. Что означает решение Международного уголовного суда по Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага ждет. Что означает решение Международного уголовного суда по Украине