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Революция в Беларуси не затухнет сама по себе, - Тихановский

Автор: Инна Собора

Белорусский политзаключенный Сергей Тихановский заявил, что революция в Беларуси не затухнет сама по себе. Он также объяснил, почему Александр Лукашенко до сих пор не подал в отставку.

Об этом пишет DW.

Тихановский считает, что в Беларуси происходит ни что другое, как революция.

"В Беларуси революция человечности, гражданского общества и справедливости. Революция - это процесс, и он не затухнет сам по себе", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему протесты так и не привели к желаемому результату - отставке Лукашенко, Тихановский отмечает, что в Беларуси были изолированы все лидеры и обезглавлена оппозиция.

"Однако новые лидеры появятся в каждом дворе. Исход ситуации зависит исключительно от нашего народа", - считает он.

Тихановский в мае 2020 года намеревался участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа. ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом, мотивируя это тем, что во время подачи заявки он находился в СИЗО, отбывая административный арест. Вместо него документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета.

РБК-Украина писало, что Тихановская рассказала, когда Лукашенко уйдет с поста президента Беларуси.

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