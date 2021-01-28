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Шмыгаль внес в Раду представление по Витренко. Разумков поручил его рассмотреть

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда парламент рассмотрит назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики. Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду соответсвующее представление.

Об этом он заявил в ходе заседания Рады.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении Витренко Юрия Юрьевича первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики... Даю поручение комитету профильном рассмотреть этот вопрос... во время перерыва, чтобы мы могли рассмотреть в зале в 13:30. Планируется ориентировочно это время", - сказал спикер ВР.

Ранее источник РБК-Украина во фракции "Слуги народа" заявил, что фракция уже собрала 196 подписей в поддержку назначения Юрия Витренко министром энергетики. Вероятность его назначения на этой неделе оценивается в 70%.

Как писало РБК-Украина, ранее вопрос назначения Витренко обсуждали на заседании фракции "Слуга народа".

Также сообщалось, что он намерен уйти из Минэнерго, если не станет министром.

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Новости Украины Юрий ВитренкоВерховная РадаДмитрий Разумков