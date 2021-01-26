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Витренко на днях могут назначить министром: вероятность оценивают в 70%

Новина українською → Киев, Вторник 26 января 2021 16:36
Витренко на днях могут назначить министром: вероятность оценивают в 70% Фото: Юрий Витренко (facebook.com/YVitrenko)
Автор: Милан Лелич

Фракция "Слуги народа" в Верховной раде уже собрала 196 подписей в поддержку назначения Юрия Витренко министром энергетики. Вероятность его назначения на этой неделе оценивается в 70%.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в "Слуге народа".

По его словам, общее количество депутатов от "Слуги народа", готовых поддержать назначение Витренко, - до 200. Это на 40-45 нардепов больше, чем во время первой попытки назначить его на пост главы Минэнерго. Тогда, 17 декабря, его поддержали 153 "слуги народа".

Как отметил собеседник, отдельные группы влияния внутри монобольшинства за прошлый месяц изменили свое отношение к кандидатуре Витренко. В частности, депутаты, которых принято считать близкими к Ринату Ахметову, ранее были против назначения, сейчас же они готовы проголосовать "за". Напротив, представители условной "группы Коломойского" в декабре поддерживали эту кандидатуру, а сейчас поменяли позицию.

Собеседник отметил, что группа депутатов, которую связывают с интересами Игоря Коломойского, опасается, что Витренко может войти в договоренности с группой Рината Ахметова.

"Многое зависит еще и от (спикера Верховной рады, - ред.) Разумкова. (Глава фракции "Слуга народа", - ред.) Арахамия организовывает ему встречу с Витренко, будут опять обсуждать вопрос премии", - рассказал собеседник в СН, подразумевая многомиллионную премию, которую Витренко получил за судебную победу над "Газпромом".

Еще во время декабрьского обсуждения его кандидатуры, по словам источников РБК-Украина, многие депутаты от СН, а также спикер Разумков, критиковали Витренко за то, что он не отказался от этой премии.

По информации издания, сейчас сам Витренко, а также представители Офиса президента общаются и с другими фракциями на предмет поддержки его кандидатуры. Предполагается, что часть недостающих голосов может дать группа "Доверие" и, возможно, "Батькивщина".

"В прошлый раз реальные шансы на назначение Витренко были процентов двадцать. Сейчас намного выше, я бы сказал, процентов семьдесят-семьдесят пять", - резюмировал источник РБК-Украина.

Напомним, вчера вопрос назначения Витренко обсуждали на заседании фракции "Слуга народа".

Также сообщалось, что он намерен уйти из Минэнерго, если не станет министром.

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