Разумков назвал три ключевые законопроекта, которые Рада рассмотрит 15 декабря

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал три ключевые законопроекта, которые парламент рассмотрит в ходе заседания 15 декабря. Один из них - проект государственного бюджета на 2021 год.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Также завтра мы с вами рассматриваем три ключевые законопроекта. Это №4100, №4000 и смету Верховной рады Украины. Мы сегодня пообщались с представителями всех депутатских фракций и групп. Я вижу, что абсолютный конструктив в подходах. Надеюсь, что до завтра он не изменится", - подчеркнул Разумков.

Спикер надеется, что завтра в Раде не будет "бюджетной ночи".

"Чтобы мы не превращали работу парламента в ту не совсем приятную практику, когда снова появляются бюджетные новогодние ночи. Я хотел бы верить, что мы завтра сможем с вами рассмотреть все необходимые законопроекты и их принять", - сказал он.

Напомним, ранее Разумков ожидал, что Рада рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в конце прошлой недели. Для этого депутатам нужно было бы собраться на внеочередное заседание.

Однако в комментарии РБК-Украина народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что Рада не будет собираться на внеочередное заседание.