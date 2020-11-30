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Рада может принять госбюджет-2021 в конце следующей недели, - Разумков

Новина українською → Киев, Понедельник 30 ноября 2020 23:13
Рада может принять госбюджет-2021 в конце следующей недели, - Разумков Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Верховная рада может в конце следующей недели принять государственный бюджет на 2021 год. Для этого депутатам нужно будет собраться на внеочередное заседание.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он отметил, что сейчас продолжается работа в комитетах.

"Я услышал четкую позицию от всех депутатских фракций и групп, если будет согласие голосовать, что если мы будем видеть понимание, что государственный бюджет на 2021 год может быть принят на следующей неделе (это где-то около среда или четверг), то парламент будет готов собраться на внеочередное заседание", - сказал Разумков.

Глава ВР добавил, что в противном случае госбюджет могут рассмотреть на следующей пленарной неделе.

"По состоянию на сегодня времени нам хватает для того, чтобы бюджет был принят и чтобы не заходить в так называемую бюджетную новогоднюю ночь", - отметил Разумков.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что закон о государственном бюджете на 2021 год будет принят Верховной радой в конце этой недели или на следующей.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров передал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2021 год. Доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн.

Расходы в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.

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