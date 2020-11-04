В Раду внесут закон о процедуре деятельности КСУ

В Верховной раде зарегистрируют законопроект, согласно которому процедуру деятельности Конституционного суда Украины будет определять не регламент суда, а закон. Также нардепы начинают работу над законопроектом о конституционном производстве.

Об этом рассказала замглавы комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря в Facebook.

"Регистрируем законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О Конституционном суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел КСУ)", - сообщила парламентарий.

Этот проект определяет, что процедура деятельности КСУ определяется законом, а не регламентом суда как внутренним актом.

По словам Совгири, нардепы параллельно начинают работу над законопроектом под рабочим названием "О конституционном производстве".

"Соответственно, с момента принятия закона и до принятия закона "О конституционном производстве" КСУ не сможет осуществлять производство", - написала депутат Рады.

Также предлагается увеличить количество голосов судей, необходимых для принятия решений, с 10 до 12 Большой палатой и до шести в Сенатах КСУ.

Напомним, евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского о роспуске КСУ и назвали это нарушением Конституции.

Как писало РБК-Украина, к отставке судей КСУ призвал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сам глава государства призвал судей КСУ добровольно подать в отставку. Этот сценарий будет самым либеральным, по мнению президента.